Онищенко отреагировал на статью о "краже" Россией формулы AstraZeneca

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что журналисты британской газеты Sun, которые обвинили Россию в краже формулы вакцины от коронавируса AstraZeneca, нуждаются в психологической экспертизе.

Экс-глава Роспотребнадзора призвал уволить сотрудников МИ-6 за потерю профпригодности. В беседе с РИА Новости Онищенко пояснил, что такой тип вакцин, как "Спутник V", был создан ещё в 2012 году, когда в России появился ближневосточный респираторный синдром.

При этом парламентарий отметил, что его беспокоит не материал Sun, а тот факт, что по масштабам вакцинации Россия отстает от Великобритании в два раза.

Ранее в таблоиде Sun вышла статья о том, что российские спецслужбы якобы украли формулу вакцины AstraZeneca и использовали её для создания "Спутника V". В апреле директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что его посмешил миф о том, будто российские хакеры украли план создания вакцины у AstraZeneca, и на его основе был разработан "Спутник V".

По его словам, разработанный тогда такой тип вакцин просто не доводили до стадии испытаний, потому что в этом не было необходимости.

"Застоявшийся, никак не проявлявший себя МИ-6 решил вот такую облыжную информацию выпустить. А если у них кто-то что-то там ворует — разбирайтесь со своими", — отметил эксперт.

При этом Онищенко подчеркнул, что его больше беспокоит, что, имея вакцины, Россия отстает от Англии почти в два раза по охвату вакцинации. "Это плохо", — добавил он.

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