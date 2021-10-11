Высокая смертность от коронавируса в России обусловлена непозволительно низким уровнем вакцинации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Уровень вакцинации у нас маленький. Непозволительно маленький. Отсюда у нас такая большая смертность", — цитирует заявление представителя Кремля РИА Новости.
По словам Пескова, власти пользуются любой возможностью для обращения к жителям страны с призывом вакцинироваться от COVID-19.
Представитель Кремля отметил, что правительство и глава государства "занимаются темой коронавируса на ежедневной основе".
Дмитрий Песков подчеркнул, что для россиян создали все условия для вакцинации, которая позволяет спасти жизнь.
Напомним, к 11 октября в РФ зарегистрировали 7804774 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 29409 — за последние сутки. Более 6,8 млн заболевших выздоровели, 217372 умерли.
За последние сутки в стране зафиксировано 957 случаев летального исхода COVID-19.
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