Виктория Нуланд прибыла в Москву на переговоры

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву на переговоры. Она сообщила РИА Новости, что главной темой переговоров станет достижение стабильности в российско-американских отношениях.

Визит Нуланд продлится с 11 по 13 октября. Она планирует провести переговоры с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и другими высокопоставленными чиновниками.

В Госдепартаменте не раскрыли подробную программу визита. Там лишь отметили, что Нуланд намерена обсудить с российскими официальными лицами двусторонние отношения, а также региональные и глобальные проблемы.

Виктория Нуланд — один из ключевых специалистов в Госдепе США по России и странам бывшего СССР.

В 2019 году Москва внесла Нуланд "черный список", запретив ей посещать Россию. Однако позже Кремль согласился снять с нее санкции в обмен на аналогичные меры со стороны США в отношении одного из россиян.

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