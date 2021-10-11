В Кремле назвали статью Дмитрия Медведева важной для понимания российско-украинских отношений.
Сегодня, 11 октября, заместитель председателя Совбеза обнародовал материал, где заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский поменял политическую и нравственную ориентацию во избежание очередного "майдана", а также начал защищать взгляды националистов.
Вместе с тем Медведев подчеркнул: президент Украины имеет "определенные этнические корни" и всю жизнь говорил на русском языке. При этом он считает, что в текущих условиях переговоры с руководителем украинского государства невозможны.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на статью.
"Безусловно, это очень важная публикация Дмитрия Анатольевича в уважаемом издании. Действительно, многое называется своими именами. Действительно, на разных уровнях мы неоднократно говорили о сложностях в установлении диалога в связи с тем, что предыдущие договоренности не выполняются украинской стороной, украинским руководством", — приводит РИА Новости комментарий государственного деятеля.
Пресс-секретарь Владимира Путина также уточнил, что многие тезисы Медведева уже озвучивались на разных уровнях, поэтому его формулировки идут в унисон с ранними заявлениями правительства РФ.
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