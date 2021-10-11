Евросоюз признал, что не обойдется без дополнительного российского газа из-за ЧС

Евросоюзу в ближайшее время понадобятся дополнительные объемы газа из РФ в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетической сфере. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, рост цен на топливо в Европе связан с тем, что Кремль таким способом хочет решить вопрос с сертификацией газопровода "Северный поток-2" в свою пользу, передает El Pais.

Вместе с тем политик подчеркнул, что европейские государства по-прежнему нуждаются в голубом топливе из России. Текущий объем поставок, прописанный в условиях контракта, планируется увеличить.

"Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией. А проблема газоснабжения имеет геополитическое значение", — отметил Боррель.

Добавим, ранее глава РФ Владимир Путин заявлял, что готов оказать поддержку в стабилизации стоимости ресурса в Европе. При этом в Кремле опровергают сведения о том, что Россия влияет на подорожание газа для ускорения запуска "Северного потока-2".

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