В понедельник, 11 октября, глава Судака Игорь Степиков рассказал, что принял решение покинуть пост мэра крымского города и подал заявление об отставке.
Степиков прокомментировал ТАСС свой уход с должности:
"Заявление написано по собственному желанию, сегодня депутаты будут рассматривать".
Глава города подчеркнул, что его дальнейшая профессиональная деятельность будет связана с Судаком, переезжать он не планирует. Степиков также уверяет, что никаких фоновых причин его ухода нет.
Какую должность он теперь будет занимать, сам Степиков пока не уточняет.
В 2019 году он возглавил администрацию города Судака, до этого в течение нескольких лет занимал руководящие должности в пансионате "Зенит".
Ранее Pravda.Ru писала о том, что мэр Нижневартовска также принял решение покинуть свой пост.
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