Мэр Судака уходит в отставку по собственному желанию

В понедельник, 11 октября, глава Судака Игорь Степиков рассказал, что принял решение покинуть пост мэра крымского города и подал заявление об отставке.

Степиков прокомментировал ТАСС свой уход с должности:

"Заявление написано по собственному желанию, сегодня депутаты будут рассматривать".

Глава города подчеркнул, что его дальнейшая профессиональная деятельность будет связана с Судаком, переезжать он не планирует. Степиков также уверяет, что никаких фоновых причин его ухода нет.

Какую должность он теперь будет занимать, сам Степиков пока не уточняет.

В 2019 году он возглавил администрацию города Судака, до этого в течение нескольких лет занимал руководящие должности в пансионате "Зенит".

Ранее Pravda.Ru писала о том, что мэр Нижневартовска также принял решение покинуть свой пост.

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