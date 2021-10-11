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Глава МВД Сербии: жизнь президента под угрозой из-за опасной наркогруппировки

Политика

Глава Министерства внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что сегодня жизнь лидера страны Александра Вучича находится под угрозой из-за действий наркомафии, передает РИА Новости.

Глава МВД Сербии: жизнь президента под угрозой из-за опасной наркогруппировки

По его словам, недавно оперативникам удалось раскрыть "большую, жестокую и очень опасную группировку", члены которой неоднократно совершали уголовные преступления.

"Обвинение пока включает в себя семь убийств. Уверен, в ходе процесса будет раскрыто больше", — сказал Вулин.

Он подчеркнул, что руководители преступной группировки пытаются избежать наказания, они до сих пор не найдены. Среди предполагаемых лидеров наркомафии — руководитель "кавачского клана" из Черногории Радое Звицер. В связи с этим глава МВД Сербии считает, что жизнь Вучича под угрозой, его охрана будет усилена.

При этом Вулин отметил, что действующий сербский президент объединяет вокруг себя многие политические субъекты, ему доверяет большая часть граждан.

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