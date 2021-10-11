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Чижов: проблемы с газом в Европе спровоцировали искусственно

Политика

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что газовый кризис в европейских государствах был спровоцирован искусственно "по политическим причинам", передает газета Financial Times.

Чижов: проблемы с газом в Европе спровоцировали искусственно

По словам дипломата, в условиях спотового рынка энергетические корпорации в Европе уменьшают закупки, ожидая снижения стоимости газа. Он убежден: ранее долгосрочные контракты обеспечивали надежность поставок топлива и стабильность цен. Но затем в ЕС появилась идея о необходимости изменения системы.

"Мы знаем, что рыночные правила могут быть полезны в одних ситуациях, а в других от них мало проку", — считает Чижов.

Кроме того, он не согласен с мнением о том, что Россия повлияла на дефицит газа в Европе. Политик подчеркнул: Кремль не заинтересован в колебании цен на топливо, так как это создает нестабильную обстановку.

Напомним, абсолютный рекорд стоимости газа в Европе был зарегистрирован 6 октября. Тогда цена превысила $1900 за тысячу кубометров, однако затем начала снижаться.

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Куда уходит российский газ
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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