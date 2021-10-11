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Жириновский: как и в Гражданскую, в пандемию все беды от "красных"

Политика » Партии » Либералы

Наблюдая за тем, как в России опять начинает расти количество заболевших коронавирусом, а власти регионов — говорить о начале четвёртой уже волны пандемии, Владимир Жириновский не смог удержаться от так любимых им исторических параллелей.

Бессменный лидер ЛДПР сравнил COVID-пандемию с Гражданской войной. По его словам, как тогда, так и сейчас, общество разделено на "красных" и "белых": противников вакцинации и её сторонников.

Об этом политик написал в своём ТГ-канале, не упустив возможность "пнуть" извечных оппонентов своей партии — коммунистов:

© t.me/zhirinovskylive
© t.me/zhirinovskylive

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Жириновский озвучил план Запада по разделу России
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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