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WSJ: Путин оборачивает ситуацию с ценами на газ в пользу России

Политика

Во время газового кризиса российские власти получили дополнительные рычаги давления, а США начали терять свою мощь. Об этом заявили корреспонденты издания The Wall Street Journal.

WSJ: Путин оборачивает ситуацию с ценами на газ в пользу России

По мнению авторов материала, миграционный кризис, пандемия коронавируса и инфляция временно закрыли глаза американцам на реальные проблемы. Однако журналисты обратили внимание на то, что именно энергетическая отрасль — источник стратегической силы США, и Джо Байден рискует разменять её на "климатические мечты".

Вместе с тем в статье сообщается, что президент РФ на фоне возникших проблем приобретает все больше рычагов давления.

"В Европе цены на энергию выросли за прошедший год в пять раз, и Владимир Путин оборачивает эту ситуацию в пользу России", — сказано в материале.

Также в статье отмечается, что Европа становится всё более зависимой от природного газа, основным поставщиком которого является РФ. По словам журналистов, компания "Газпром" не усиливает производство, несмотря на требования европейских политиков. Всё это может привести к нарушению мирового баланса, подрыву экономики и глобальных интересов США.

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"Украина пугает Европу "газовой зависимостью" от России"
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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