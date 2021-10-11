Песков ответил на высказывание Арестовича по Крыму

На выпады украинского внештатного советника главы офиса президента Зеленского Алексея Арестовича ответили в Кремле. Политик Незалежной заявил, что "Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации".

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не намерена вести диалог с Украиной по крымским территориям.

"Для Кремля такого вопроса не существует", — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью Pravda.Ru ответил на острые вопросы по принадлежности полуострова и постоянные заявления Киева о "возвращении" территорий. По словам Цекова, жители Крыма осознанно вышли на референдум, потому что должны были "защищать себя" от движения националистов.

То, что Арестович с каждым разом поднимает этот вопрос, говорит о "желании войны".

Как уточнил российский сенатор, "из-за таких личностей", как украинский политик, Крым и вернулся в состав РФ.

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