Для чего нужно "сдерживать" Москву и почему украинцы "крутые", рассказал Климкин

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что между Россией и Незалежной возможен только гибридный мир. По его мнению, Киев должен защитить себя и попросить помощи у остальных стран.

"Украинцы с точки зрения боевого духа реально крутые. Но в том, чтобы построить сдерживание, в том числе военное, чтобы сделать настоящую территориальную оборону — пока всё это на бумаге", — пояснил Климкин в эфире телеканала "Обозреватель".

То, что Украина "крутая" — этого недостаточно, считает экс-министр. По его словам, Россию придётся "постоянно сдерживать" и для этого необходимо не только укрепление военной силы Незалежной. Однако, Климкин уточнил, что пока на эти цели бюджет "либо нулевой, либо отрицательный".

Ранее в эксклюзивном интервью Pravda.Ru эксперт рассказал, почему у Украины нет сейчас возможности "чинить революцию" и почему экс-министр Павел Климкин очень часто негативно высказывается о России.

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