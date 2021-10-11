ЕС хочет включить атомную энергетику в "зелёную" отрасль

Страны ЕС выступили за включение атомной энергетики в перечень "зелёных" отраслей. По мнению инициаторов, такой вид энергии способствует уменьшению вреда окружающей среде.

За включение атомной энергетики в список экологически чистых энергий, разработанный Евросоюзом, выступили представители:

Франции,

Румынии,

Чехии,

Финляндии,

Словакии,

Хорватии,

Словении,

Болгарии,

Польши,

Венгрии.

"Очень важно … рассматривать все технологии производства энергии с небольшими выбросами углекислого газа в равной степени. Поэтому крайне необходимо, чтобы атомная энергетика была включена в европейскую таксономию", — цитирует представителей ЕС Le Figaro.

Как отмечает издание, инициативные страны надеются, что атомную энергетику включат в список "зелёных" энергетических ресурсов уже до конца года.

Ранее государства озвучивали, что планируют перейти на климатически-нейтральную политику, в том числе отказаться от угля, газа и других ископаемых, истощающих планету. Однако многие лидеры с позицией не согласились. К примеру, в бундестаге заявили, что ФРГ не сможет отказаться от российского газа, а планы Меркель "нереалистичны".

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