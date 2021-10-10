Со дня на день: ядерный потенциал Ирана Меркель назвала "критическим"

Ангела Меркель назвала ситуацию с ядерной сделкой "критической" в своём выступлении в Израиле. По её словам, счёт идёт на недели. Странам-участницам необходимо сесть за стол переговоров и обсудить Совместный всеобъемлющий план действий, хотя она и не считает его "идеальным".

"Сегодня мы в очень сложной ситуации, потому что новая американская администрация пообещала вернуться в сделку, но проходит день за днём, а Иран не подаёт знаков о возобновлении переговоров. С каждым таким днём наращивается обогащение Ирана. Это критическая ситуация", — цитирует Меркель РИА Новости.

По словам Меркель, страны должны понять дальнейшее развитие событий, в том числе и "проговорить" самые неблагоприятные исходы в рамках формата три плюс три:

ФРГ,

Франция,

Великобритания,

Россия,

США,

Китай.

По её словам, чем больше вышеперечисленные страны придут к согласию, тем сильнее можно будет "надавить" на Иран.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что США не будут "авансом" снимать санкции с Ирана. В Белом доме заявили, что сначала страна должна "перезапустить" ядерные договорённости. Тогда представители администрации Байдена сообщили, что Иран от создания оружия отделяют считаные месяцы.

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