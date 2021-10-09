Жириновский потребовал передать деньги российских олигархов Центробанку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил богатейших бизнесменов России Владимира Лисина, Алексея Мордашова и Владимира Потанина в бездействии. По мнению политика, олигархи должны под угрозой ареста их родных передать накопленные средства государству.

По словам Жириновского, бизнесменам надо оставить 10 миллионов рублей "на хлеб с маслом", а остальными деньгами пополнить средства российского Центрального банка. Политик убеждён, что богатство олигархи получили без каких-либо усилий.

Кроме того, Жириновский поделился идеей об аресте близких людей бизнесменов, чтобы те выполнили необходимые условия и помогли своей стране, даже если по каким-то причинам сначала отказывались.

"Кто-то скажет — мне надо подумать. Пожалуйста, в Лефортово, в вип-камеру, подумай там, как додумаешься, мы тебя привезём", — заключил лидер ЛДПР в интервью радио "Комсомольская правда".

Ранее Жириновский предложил разделить учебные заведения на мужские и женские, а также оставить смешанные школы. При этом политик отметил, что родители сами смогут определять, в каком месте будет обучаться их ребёнок.