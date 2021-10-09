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Жириновский потребовал передать деньги российских олигархов Центробанку

Политика

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил богатейших бизнесменов России Владимира Лисина, Алексея Мордашова и Владимира Потанина в бездействии. По мнению политика, олигархи должны под угрозой ареста их родных передать накопленные средства государству.

Жириновский потребовал передать деньги российских олигархов Центробанку

По словам Жириновского, бизнесменам надо оставить 10 миллионов рублей "на хлеб с маслом", а остальными деньгами пополнить средства российского Центрального банка. Политик убеждён, что богатство олигархи получили без каких-либо усилий.

Кроме того, Жириновский поделился идеей об аресте близких людей бизнесменов, чтобы те выполнили необходимые условия и помогли своей стране, даже если по каким-то причинам сначала отказывались.

"Кто-то скажет — мне надо подумать. Пожалуйста, в Лефортово, в вип-камеру, подумай там, как додумаешься, мы тебя привезём", — заключил лидер ЛДПР в интервью радио "Комсомольская правда".

Ранее Жириновский предложил разделить учебные заведения на мужские и женские, а также оставить смешанные школы. При этом политик отметил, что родители сами смогут определять, в каком месте будет обучаться их ребёнок.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
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