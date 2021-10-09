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Приложение "Навальный" вернулось в Google Play

Политика

Сотрудники корпорации Google вернули приложение "Навальный" с проектом "Умное голосование" в магазин Google Play. Об этом рассказал в соцсетях экс-директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов.

Приложение "Навальный" вернулось в Google Play

По словам бывшего директора ФБК, возвращение приложения, которое разработала команда фонда, произошло по запросу с правовой претензией. В компании Google не стали ничего объяснять, просто восстановили проект, сообщил Жданов. Он также выразил надежду на аналогичное действие со стороны Apple.

По мнению Жданова, к приложению ограничили доступ из-за экстремистской деятельности ФБК. Судебный приговор остался прежним, но руководство корпорации всё равно вернуло возможность познакомиться с проектом.

"Всё же все инструменты должны работать вовремя и, конечно, наши рекомендации, за кого голосовать, имеют ценность в дни голосования", — добавил Жданов в Instagram.

Также экс-директор ФБК убеждён, что в прошлый раз компании заблокировали приложение из-за угроз с российской стороны. О них, подчеркнул Жданов, необходимо рассказать.

В Кремле назвали законным удаление приложения "Навальный" из Google Play и App Store.

* Экстремистская организация, запрещённая на территории Российской Федерации

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Google и Apple удалили приложение "Навальный"
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
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