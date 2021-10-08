Милонов оценил призыв лишить гражданства депутата Рады, поздравившего Путина

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал Pravda.Ru призыв лишить гражданства и ввести санкции против депутата Верховной рады, который поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения.

"Если в сумасшедшем доме люди бы стали заниматься высшей математикой, это был бы действительно абсурд. А в сумасшедшем доме они занимаются тем, чем должны заниматься сумасшедшие: пишут доносы на то, что депутат одного парламента поздравил главу ближайшего к Украине государства с днём рождения. Мне кажется, это называется в Европе "политическое преследование", — отметил депутат.

С другой стороны, если бы российский депутат поздравил президента Украины Владимира Зеленского и подвергся осуждению в России, то это вызвало бы большой скандал, считает Милонов.

"Когда это происходит с украинской стороны по отношению к российскому президенту, всё приобретает другой окрас", –– добавил Милонов.

Ранее глава исполкома партии Виталия Кличко "Удар" Артур Палатный призвал лишить украинского гражданства депутата Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илью Киву за то, что он поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Палатный обратился в СБУ с просьбой возбудить против Кивы уголовное дело о госизмене.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.