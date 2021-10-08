Сатановский: после аварии с подлодкой США могут ввести санкции против РФ

Президент Института изучения Израиля и Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский написал в своем Telegram-канале о том, что США могут ввести санкции против России после того, как их атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море.

Сатановский напомнил, что в результате происшествия ядерный реактор субмарины не был поврежден, однако травмы разной степени тяжести получили 11 моряков. В США не винят в инциденте Китай или Россию, но эксперт считает, что данная ситуация может быть использована для введения санкций против недружественных стран — РФ, Ирана, Китая или КНДР. Вашингтон может пойти на это под предлогом защиты национальной безопасности, отметил политолог.

Сатановский не исключает, что США найдут "русский след" в инциденте с подлодкой. Тогда американцы могут выслать российских дипломатов, как уже неоднократно делали ранее. Также подозрения могут пасть на Китай. Не случайно в Центральном разведывательном управлении США появился отдел, который посвящен КНР, добавил президент Института изучения Израиля и Ближнего Востока.

В ироничном ключе политолог предположил, что американскую субмарину могли атаковать пришельцы, "зомби" или Бэтмен. Также Сатановский обратил внимание, что инцидент произошел в день рождения президента России Владимира Путина.

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