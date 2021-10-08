Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Европу почаще слушать президента России Владимира Путина. Так глава МИД прокомментировал новость о том, что после выступления российского лидера цены на газ в Европе пошли на спад.
Ранее газета Financial Times сообщила, что после заявления Путина о готовности России стабилизировать цены на энергоносители рыночная стоимость газа резко снилась с 1900 долларов до 1300 долларов за тысячу кубометров.
Накануне на совещании, посвящённом состоянию мирового энергорынка, Путин одобрил инициативу вице-премьера Александра Новака об увеличении торгов газом на бирже для стабилизации цен на рынке. На мероприятии Путин подверг критике политику стран ЕС в энергетической сфере.
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