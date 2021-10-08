Лавров: США хотят поссорить Европу и Россию из-за ситуации с газом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти США собираются поссорить Россию и Европу из-за ситуации с газом.

По словам главы МИД, американцы перестали скрывать свои интересы. По мнению США, сотрудничество с РФ противоречит интересам энергетической безопасности Европы, поэтому они мечтают о конфликте в этой сфере для понижения взаимозависимости, передаёт РИА Новости.

Однако Лавров напомнил, что сегодня европейские страны на 35% зависят от российского топлива. РФ, в свою очередь, тоже заинтересована в сохранении высоких показателей.

В связи с этим министр попросил избегать политизации энергетического вопроса.

"Нужно думать о том, что наши люди реально могут страдать от недоработок правительств и соответствующих компаний в направлении энергоснабжения, энергообеспечения и в целом энергобезопасности", — сказал руководитель МИД РФ.

Добавим, ранее Евросоюз предупредил Россию о риске потерять репутацию надёжного поставщика из-за высоких цен на газ в Европе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.