EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мошенники проводят фейковую акцию, используя имя известного магазина
В Госдуме ответили на обвинения в затягивании Россией решения по "Спутнику V"
Повреждённая американская подлодка прибыла на базу на Гуаме
Глава Pravda.Ru назвал позором вручение Муратову Нобелевской премии мира
В "Школе современной пьесы" покажут спектакль "Авиатор"
Минздрав заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в РФ
Садальский рассказал о триумфальном возращении Голубкиной на сцену
Начальника отдела полиции заподозрили в получении взятки в Иркутске
Адмирал назвал вероятную причину повреждения субмарины ВМС США

Лавров: США хотят поссорить Европу и Россию из-за ситуации с газом

Политика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти США собираются поссорить Россию и Европу из-за ситуации с газом.

Лавров: США хотят поссорить Европу и Россию из-за ситуации с газом

По словам главы МИД, американцы перестали скрывать свои интересы. По мнению США, сотрудничество с РФ противоречит интересам энергетической безопасности Европы, поэтому они мечтают о конфликте в этой сфере для понижения взаимозависимости, передаёт РИА Новости.

Однако Лавров напомнил, что сегодня европейские страны на 35% зависят от российского топлива. РФ, в свою очередь, тоже заинтересована в сохранении высоких показателей.

В связи с этим министр попросил избегать политизации энергетического вопроса.

"Нужно думать о том, что наши люди реально могут страдать от недоработок правительств и соответствующих компаний в направлении энергоснабжения, энергообеспечения и в целом энергобезопасности", — сказал руководитель МИД РФ.

Добавим, ранее Евросоюз предупредил Россию о риске потерять репутацию надёжного поставщика из-за высоких цен на газ в Европе. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как Лавров подколол Керри
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Лавров призвал Европу почаще слушать Путина
Адмирал назвал вероятную причину повреждения субмарины ВМС США
Политолог объяснил слова посла ЕС о риске для репутации России из-за цен на газ
Запашный ужаснулся тому, как изменился Ленин в Мавзолее
Подтверждено: мутирующий COVID-19 становится более летучим и заразным
"Речь идёт о подонках": Песков прокомментировал избиение москвича в метро
Украинцы объяснили: они лучше россиян. Эксперты не согласны
Лавров: США хотят поссорить Европу и Россию из-за ситуации с газом
Через тернии и лопухи: на Украине заявили о претензиях на ресурсы Луны
Врачи отказались оперировать изуродованную болезнью Алису Аршавину
Популярное
Российский шоу-бизнес
Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина

Официально сообщалось, что жене Прохора Шаляпина на момент смерти было всего 42 года. Существуют подозрения, что женщина скрывала свой настоящий возраст.

Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина
Зеленский выдвинул Путину ультиматум. В Кремле смеялись...
Новости Украины
Зеленский выдвинул Путину ультиматум. В Кремле смеялись...
Другие
В Казахстане женщина из-за русской речи назвала таксиста предателем народа
Политика. Новости и аналитика
Мнение: Польша не может прогнуть Белоруссию, оттого и бесится
Игорь Буккер МВФ помешал США сохранить репутацию мирового гегемона Игорь Буккер Ирина Гусакова Конфликт с шейхом Бахрейна "убил" Майкла Джексона Ирина Гусакова Василий Амирджанов Казаки потребовали закрыть ТНТ за мужские поцелуи Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Депутат Рады: Зеленский отказался от судьбоносного предложения Путина
Российский шоу-бизнес
Садальский поделился своим взглядом на гибель Игоря Талькова
"Кусаются как бешеные псы": китайцы восхитились ответом России властям США
Политика. Новости и аналитика
"Кусаются как бешеные псы": китайцы восхитились ответом России властям США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников