Захарова связала обложку Time об удалении Facebook с западной культурой отмены

Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала обложку Time, на которую поместили изображение основателя корпорации Facebook Марка Цукерберга и выбор "удалить или отменить".

По мнению дипломата, подобная обложка СМИ не только демонстрирует давление на медиа, но и является прямой угрозой, нарушает западные нормы. Захарова убеждена, что этот поступок нельзя оправдать шуткой или иронией. В Телеграм-канале представитель МИД РФ с грустью резюмировала:

"Вот так великая философская мысль, порождённая западной цивилизацией, "to be or not to be" превратилась в "delete or cancel".

Пятого октября в США прошли слушания о безопасности несовершеннолетних в Сети. В этом мероприятии приняла участие Фрэнсис Хауген. Экс-работница компании Facebook заявила, что её руководство осознаёт наличие проблем с психикой у детей, которые активно пользуются социальными сетями, но игнорирует ситуацию.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков оценил обложку Time с Цукербергом. По словам сенатора, в мире не ухудшится обстановка, если Facebook прекратит работать.

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