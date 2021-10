Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала обложку Time, на которую поместили изображение основателя корпорации Facebook Марка Цукерберга и выбор "удалить или отменить".

По мнению дипломата, подобная обложка СМИ не только демонстрирует давление на медиа, но и является прямой угрозой, нарушает западные нормы. Захарова убеждена, что этот поступок нельзя оправдать шуткой или иронией. В Телеграм-канале представитель МИД РФ с грустью резюмировала:

"Вот так великая философская мысль, порождённая западной цивилизацией, "to be or not to be" превратилась в "delete or cancel".