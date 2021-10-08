Экс-депутат Рады: у властей Украины есть всего три года для спасения страны

По мнению бывшего депутата Рады Вадима Денисенко, газораспределительная система Украины рискует остаться без российского топлива после окончания срока соглашения с компанией "Газпром".

Он подчеркнул, что у властей Незалежной есть всего три года для решения назревшей проблемы, иначе страну ожидает энергетическая катастрофа.

"Вся страшилка сводится к одному: у нас есть время до 31 декабря 2024 года", — отметил Денисенко в прямом эфире телеканала Ukrlife. tv.

Политик также напомнил, что сейчас Кремль обещает сохранить все поставки голубого топлива на территорию Украины. Однако, по его словам, эта ситуация может измениться, если Россия начнёт сотрудничать с другими государствами-импортёрами газа.

В связи с этим Денисенко призывает власти Украины поторопиться с решением топливного вопроса, ведь 1 января 2025 года закончится срок действия контракта с "Газпромом".

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