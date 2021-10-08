Евросоюз предупредил РФ о риске испортить репутацию из-за ситуации с газом

В ЕС считают, что ситуация с подорожанием газа в Европе может плохо повлиять на репутацию России как надежного поставщика энергетических ресурсов.

По словам посла Евросоюза Маркуса Эдерера, рост цен на голубое топливо должен беспокоить Кремль, ведь эта тенденция, скорее всего, приведет к ускорению процесса замещения газа в Европе возобновляемыми ресурсами, передает РБК.

Кроме того, политик убежден: у РФ есть большие риски потерять свои высокие рейтинги в качестве устойчивого поставщика. Поэтому, по его мнению, власти страны должны найти способ, чтобы правильно отреагировать на напряженную обстановку. Он поражен, что Москва до сих пор бездействует.

"В ответ на возросший спрос надежный поставщик энергоресурсов мог бы, пожалуй, увеличить поставки, к чему и призвало Международное энергетическое агентство", — отметил Эдерер.

Добавим, ранее глава РФ Владимир Путин заявлял, что корпорация "Газпром" продолжает выполнять все обязательства по контрактам в условиях колебания цен на газ в Европе.

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