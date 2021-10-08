"Кусаются, как бешеные псы": китайцы восхитились ответом России властям США

Жители КНР прокомментировали ответ МИД РФ на требование американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов.

Ранее несколько членов Сената обратились к Джо Байдену. Они попросили его договориться о расширении штата американского посольства в РФ. В случае отказа Москвы политики хотели пойти на высылку из Штатов российских дипломатов. Однако в Министерстве иностранных дел РФ пригрозили, что американские загранучреждения придется закрыть, если будут предприняты такие меры.

Пользователи китайского портала "Гуаньча" поддержали ответ российских властей.

"США все больше и больше надоедают", — высказался один из подписчиков.

Другой комментатор назвал американских сенаторов сумасшедшими. По его мнению, их требования доказывают, что они готовы пойти на все для расширения присутствия в других странах.

"Почему некоторые сенаторы США кусаются, как бешеные псы?", — озадачился еще один пользователь.

В конце дискуссии китайцы заключили: противостояние между Россией и Штатами действительно напоминает схватку медведя с бешеной собакой. При этом большинство жителей КНР отметили, что им гораздо больше близка позиция РФ, чем администрации Джо Байдена.

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