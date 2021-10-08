Глава российского кабмина Михаил Мишустин вчера, 7 октября, утвердил перечень стратегических инициатив для достижения национальных целей на ближайшие десять лет. Сообщалось, что для его подготовки специалистами были изучены более 250 идей. В результате одобрены 42 из них.
Обозначенные цели, по мнению научного руководителя Института проблем глобализации Михаила Делягина, вызывают массу вопросов, поскольку "никто не задумывался об их реальном достижении".
Как пояснил экономист в интервью ТГ-каналу "Радиоточка НСН", для более эффективной работы правительства Мишустину необходимо "менять команду", тогда и достигнуть национальных целей будет проще.
Делягин подчеркнул, что как руководитель Михаил Мишустин "в разы эффективнее своего предшественника (Дмитрия Медведева — прим. ред), но "люди-то остались медведевские", поэтому "сейчас кабмин лишь прикрывает свое бессилие".
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