Экономист Делягин: Мишустину надо срочно провести чистку правительства

Глава российского кабмина Михаил Мишустин вчера, 7 октября, утвердил перечень стратегических инициатив для достижения национальных целей на ближайшие десять лет. Сообщалось, что для его подготовки специалистами были изучены более 250 идей. В результате одобрены 42 из них.

Средства на реализацию целей будут браться из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния. За два года на это понадобится порядка 4,6 триллиона рублей.

Обозначенные цели, по мнению научного руководителя Института проблем глобализации Михаила Делягина, вызывают массу вопросов, поскольку "никто не задумывался об их реальном достижении".

"А вы, друзья, как ни садитесь…"

Как пояснил экономист в интервью ТГ-каналу "Радиоточка НСН", для более эффективной работы правительства Мишустину необходимо "менять команду", тогда и достигнуть национальных целей будет проще.

Делягин подчеркнул, что как руководитель Михаил Мишустин "в разы эффективнее своего предшественника (Дмитрия Медведева — прим. ред), но "люди-то остались медведевские", поэтому "сейчас кабмин лишь прикрывает свое бессилие".

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