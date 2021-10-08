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Бизнесмены Европы попросят МИД России признать сертификаты о вакцинации

Политика » Власть » Правительство

Сегодня, 8 октября, состоится традиционная ежегодная встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Бизнесмены Европы попросят МИД России признать сертификаты о вакцинации

Как сообщают "Известия" со ссылкой на Тадзио Шиллинга, директора АЕБ, одной из ключевых тем (включенных в повестку по настоянию бизнесменов из Европы) станет вопрос о взаимном — РФ и ЕС — признании сертификатов противокоронавирусной вакцинации.

По словам Шиллинга, из-за того, что статус данных документов при пересечении границ "неурегулирован", в проигрыше все: и туристы с обеих сторон, и бизнесмены, и иностранные граждане, приезжающие на работу в Россию, и россияне, которые трудятся в зарубежных компаниях.

Как пояснили "Известиям" в немецком Бундестаге, проблемы российским вакцинам искусственно создают мировые фармацевтические компании, которым не нужно, чтобы на рынке Европы появился "Спутник V".

"Во время разговора с Лавровым европейские предприниматели рассчитывают обсудить взаимное признание в РФ и ЕС сертификатов вакцинации", — поделился гендиректор АЕБ с "Известиями". — мы неоднократно говорили о том, что взаимное признание прививок и сертификатов о вакцинации способствовало бы укреплению двусторонних бизнес-контактов".

Напомним, переговоры о взаимном признании сертификатов вакцинации между РФ и ЕС начались в августе. Но 7 сентября в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) заявили, что не могут назвать дату одобрения в ЕС российского препарата от коронавируса "Спутник V" и китайского Sinovac.

Медицина ни при чём

"Задержка с признанием российских сертификатов и российской вакцины в Евросоюзе вызвана тем, что вопрос крайне политизирован, — считает член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт. — В ЕС, конечно, есть установленные стандарты и процедуры сертификации медицинских препаратов. Однако, с другими медикаментами и вакцинами от "правильных стран" не было проблем, а с российской они появились. У фармкомпаний своя гонка вооружений, которая основана на принципе: бизнес есть бизнес — задержим этого, чтобы продвинуть своего".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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