Политолог: Украина купила старый британский ледокол из-за коррупции

Эксперт по Украине Игорь Друзь заявил, что после распада Советского Союза 90% сделок на Украине имеют коррупционную составляющую. Это относится и к покупке Киевом старого британского ледокола.

Ранее Украина потратила пять миллионов долларов, чтобы купить у Великобритании старый дизель-электрический ледокол James Clark Ross, который Лондон списал после 30 лет эксплуатации. Корабль нуждается в ремонте, и он может обойтись дороже, чем стоимость самого судна. При этом на содержание ледокола ежегодно будет уходить семь миллионов долларов.

По словам политолога, Украина является единственной страной в СНГ, которая не сумела восстановиться после разрухи 90-х годов.

Официальная версия гласит, что Украина купила ледокол, чтобы обслуживать единственную полярную станцию "Академик Вернадский". Однако ещё пять лет назад руководитель арктического проекта Украины говорил, что самолёты обеспечивают доставку грузов на научную станцию и обеспечивают её всем необходимым, напомнил эксперт.

"Содержание ледокола действительно обойдётся Украине в разы дороже. Судя по всему, причина странного дорогого и ненужного приобретения — коррупция", — сообщил Друзь в беседе с ФАН.

По словам эксперта, Украина не может преодолеть разруху 90-х годов и отстаёт по темпам экономического роста от республик Средней Азии именно из-за коррупции.

Аналитик предположил, что украинские чиновники решили купить ледокол, чтобы заработать на сделке. Это долгосрочная коррупционная схема, поскольку теперь киевская элита будет "обогащаться на дорогом ремонте и обслуживании старой посудины", подчеркнул Друзь.

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