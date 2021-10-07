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ЦИК прекратит трансляции в Сети с камер на избирательных участках

Политика

Трансляции с камер видеонаблюдения на избирательных участках во время выборов в РФ больше не будет в общем доступе в интернете, заявила председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова.

ЦИК прекратит трансляции в Сети с камер на избирательных участках

"У нас истерили несколько человек, что надо это всё выносить в глобальную мировую сеть. Мы этого больше делать не будем. Не надо сравнивать с 2012 годом, когда не было таких информационных войн и не было такого уровня кибератак", — цитирует ТАСС заявление главы ЦИК на расширенном заседании Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества в Совфеде.

При этом Элла Памфилова отметила удачность новой системы видеонаблюдения. Ранее председатель ЦИК рассказала, что на прошедших в сентябре выборах в РФ системой видеонаблюдения были охвачены все партии, ТИКи и центры общественного наблюдения в регионах страны. Видеотрансляции были доступны для уполномоченных по правам человека и Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Элла Памфилова отметила отсутствие на Западе аналогов организованной в РФ системы видеонаблюдения.

"В мире аналогов нет, ни в одной стране Евросоюза, ни в одной стране Западной Европы нет и близко никакого видеонаблюдения. И не будет никогда, потому что их общество не позволит, не допустит, у них считается, что это вмешательство в частную жизнь", — подчеркнула глава ЦИК.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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