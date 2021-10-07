Песков: у Путина нет традиции "проставляться" на день рождения

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин обычно не "проставляется" на работе в свой день рождения, потому что работает.

Журналисты спросили у пресс-секретаря главы государства, отмечает ли Путин день рождения со своими коллегами.

"Традиции проставляться нет", — подчеркнул Песков.

В четверг, 7 октября, Путину исполнилось 69 лет. По словам Пескова, этот день рождения президент проведёт на работе, а вечером будет праздновать с родными и близкими.

Сегодня президент должен провести совещание с постоянными членами Совета безопасности, у которых будет возможность лично поздравить лидера страны. Обычно это происходит по телефону.

В прошлом году глава государства отмечал свой день рождения в узком семейном кругу. Тогда внуки подарили ему открытки, рисунки и поделки.

На "Прямой линии-2021" Путин рассказал, что отмечает праздники как типичный русский человек: с песнями, застольем, а иногда и с алкоголем.

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