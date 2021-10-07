Песков: в Кремле хотят, чтобы заказчики убийства Политковской понесли наказание

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность продления расследования по делу о заказном убийстве журналистки Анны Политковской, которое произошло 7 октября 2006 года.

Пресс-секретарь президента РФ отказался комментировать работу следователей, однако заявил, что подобные преступления являются очень сложными, поэтому на выяснение всех обстоятельств уходят долгие годы, передаёт РИА Новости.

"Конечно же, нам всем хотелось бы, чтобы виновники этого преступления, заказчики, исполнители понесли наказание, чтобы они были установлены и понесли наказание", — отметил Песков.

Напомним, Анну Политковскую застрелили ровно 15 лет назад в подъезде её дома в Москве. Сотрудники правоохранительных органов считают, что причиной убийства стала её журналистская деятельность. Заказчик до сих пор не найден. Тем не менее, к пожизненным срокам в 2014 году приговорили исполнителей преступления — Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева.

В 2003 году Политковская была награждена премией ОБСЕ "За журналистику и демократию".

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