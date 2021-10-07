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В Госдуме ответили на слова первого главы Литвы о распаде РФ и Крыме

Политика

Депутат Госдумы, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек в интервью Pravda.Ru прокомментировал заявление экс-главы Литвы Витаутаса Ландсбергиса о том, что после развала России Украина якобы сможет вернуть себе Крым.

В Госдуме ответили на слова первого главы Литвы о распаде РФ и Крыме

По словам депутата, высказывания бывшего председателя Верховного совета Литвы не стоит воспринимать всерьёз. 

"Не секрет, что страны Балтии мечтают о крахе России, и, как мы видим, всем об этом рассказывают, а Украине это как мёд в уши, внимает каждому слову. Вот и получается картина — сладкоречивый оратор и благодарный слушатель", — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что, говоря о скором "падении" РФ, Ландсбергис не привёл никаких конкретных фактов и доказательств, которые бы подтвердили его точку зрения.

"Сегодняшняя Россия не похожа на Советский союз. Строить какие-то прогнозы — дело неблагодарное", — считает Бальбек.

Ранее Ландсбергис заявил, что Крым сможет вернуться в состав Украины только после развала России и что это является лишь вопросом времени, "потому что все империи имеют свой конец".

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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