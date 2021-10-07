Сегодня, 7 октября, президент России Владимир Путин отмечает свой день рождения. Лидеру страны исполнилось 69 лет.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на 7 октября у Путина много рабочих планов и встреч, поэтому его график не изменится в связи с праздником.
В 2020 году президент праздновал свой день рождения в узком семейном кругу. Тогда он получил от внуков открытки, рисунки и поделки.
Во время прямой линии-2021 глава государства также отмечал, что обычно проводит все праздники как типичный русский человек: с песнями, застольем, а иногда и с алкоголем.
Добавим, неделю назад Владимир Путин вышел из режима самоизоляции. С 14 по 29 сентября он работал в дистанционном режиме из-за того, что в его окружении несколько человек заразились коронавирусом.
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Британское издание Express сообщает, что США якобы обратились за помощью к России и странам ОПЕК из-за роста цен на энергоносители. Однако это обращение было отвергнуто.