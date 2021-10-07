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Экс-депутат Рады: Украина может не дожить до 2050 года

Политика

Бывший депутат Рады Евгений Мураев считает, что Украина не доживёт до 2050 года, если власти не начнут "заниматься своей страной". Об этом он заявил на своём YouTube-канале во время прямого эфира с подписчиками.

Экс-депутат Рады: Украина может не дожить до 2050 года

По словам Мураева, сейчас на Украине складывается тяжёлая экономическая ситуация. Так, например, государству не хватает денег на реализацию важных социальных программ, что вызывает недовольство у местных жителей.

"Тут Кулеба кричит, что русские выдали 490 тысяч паспортов на Донбассе. А сколько румыны выдали паспортов? А венгры? А сколько карт поляков роздано? Смотрите это все те страны, которые претендуют на наше несчастье. Когда мы начнем друг друга убивать, они нас начнут дружно спасать. Забирая свое этническое население, вспомнив, что до пакта Молотова-Риббентропа Галичина принадлежала Польше, до 45 года Закарпатье — Венгрии. А Екатерина вообще всю екатерининскую дугу от Одессы до Донбасса построила. И всё, от Украины останется вот такой кусочек. Какой 2050 год? Мы не доживём до этого!", — подчеркнул политик.

Он добавил, что есть лишь одно условие для улучшения обстановки в стране — незамедлительное решение проблем и конфликтов общими силами.

При этом, по мнению Мураева, существующая на Украине унитарная форма организации государства не подходит для неё. Он считает, что необходимо ввести федеративное управление, как в России, Германии, США.

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ПРЯМОЙ ЭФИР. Евгений МУРАЕВ отвечает на вопросы подписчиков / 06.10.21
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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