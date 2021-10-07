Закон об украинских олигархах расколет Незалежную, заявил политолог Бортник

По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, закон о деолигархизации приведёт к расколу общества в Незалежной. И все заявления власти о необходимости поправок в отношении богатых людей ввели не в интересах простого народа.

По словам Бортника, инструментов, заявленных в законе о деолигархизации, нет. И изменения которые повлекут поправки не коснуться среднестатистическое общество, а скорее станут репутационным рычагом.

"Там есть инструменты, которые позволят репутационно влиять на крупный бизнес, на его медиа-активы с целью подмять под себя политическую деятельность бизнесменов", — пояснил Бортник "Ленте.ру".

Бортник отметил, что закон может стать и рычагом давления не только на бизнесменов, но и на украинские СМИ. По его словам, большая часть "рационального населения" была против поправок. Однако "бедная часть общества" его поддержала.

Напомним, с прошлом месяце Верховная Рада приняла законопроект, который запрещает богатым людям владеть средствами массовой информации, а также финансово участвовать в деятельности политических партий.

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