Путин так сказал: снижение цен на газ связали со словами президента России

В Великобритании специалисты связали падение цен на голубое топливо с недавней речью российского президента Владимира Путина.

По сообщению британского издания Financial Times, после высказывания Путина о стабилизации цен на голубое топливо и остальные энергоносители, стоимость газа заметно снизилась.

Так, на последних торгах на бирже ICE цена за один кубометр остановилась на отметке 1250 долларов за куб.м., тогда недавний максимум превысил 1900 долларов.

Ранее Pravda.Ru писала о распоряжении Владимира Путина в отношении "Северного потока-2". Так, на совещании по энергетике, лидер озвучил, что "Газпром" должен соблюдать договорённости с Украиной и продолжить поставлять газ через уже имеющиеся "нити" газопровода. В "Газпроме" отметили, что переход на более эффективные и новые системы существенно сэкономит расходы, речь идёт о сумме порядка 3 мрлд. долларов. Однако президент призвал никого не "ставить в затруднительное положение, в том числе Украину".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.