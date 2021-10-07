Украина вернёт Крым после развала "кровавой империи" России - литовский политик

Бывший-председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис заявил, что Украина получит Крым только в случае развала "российской империи". Правда, уточнил, что Россия уже пережила крах дважды и третий "лишь вопрос времени".

"Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз. Тем более, когда империя кровавая, насильственная, которую не любят народы и не хотят её", — передаёт слова экс-председателя украинское издание "День".

По мнению Ландсбергиса, Украина должна "отстаивать себя", а Европа поддержать Незалежную. Потому что Россия не отдаст Крым "без боя".

"Но это "скоро" или "не скоро" придёт только с распадом России, не раньше. Не будет такого, что Россия, при наличии всех её ядерных бомб будет отдавать Крым", — резюмировал Ландсбергис.

Также в беседе он подчеркнул, что если Европа не поможет Украине в этой борьбе, то она "предаст сама себя".

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