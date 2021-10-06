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На Украине рассказали, когда Зеленский и Путин встретятся

Политика

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров рассказал, когда состоится встреча лидеров России и Украины. Так, представитель Владимира Зелинского высказал мнение, что переговоры состоятся только после разрешения некоторых фундаментальных вопросов в двусторонних отношениях.

На Украине рассказали, когда Зеленский и Путин встретятся

"Президент Украины готов будет обсуждать предложенную Москвой повестку дня, как только из украинско-российских отношений исчезнут такие фундаментальные вопросы, как оккупация Россией части украинской территории или удерживания в заложниках украинских граждан", — сказа Никифоров в разговоре с изданием УНИАН.

Кроме того, пресс-секретарь уверяет, что прямой диалог Путина и Зеленского должен строиться на стремлениях к миру, который очень важен для россиян и украинцев.

Напомним, что многие эксперты предрекают Украине тяжелейший кризис после 2024 года, когда у страны закончится контракт на транзит газа с "Газпромом". По словам экс-министра экономики страны Виктора Суслова, зима на Украине будет нелёгкой из-за нехватки газа для отопления после снижения объёмов транзита в Европу.

 

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Олег Артюков
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