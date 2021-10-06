Политолог оценил опасения США из-за влияния России на Западных Балканах

Политолог Дмитрий Дробницкий прокомментировал опасения США об усилении влияния России на Западные Балканы. В беседе с Pravda.Ru специалист назвал фейком присутствие российской стороны на этой территории.

"Эта идея о том, что Россия присутствует на Балканах — одна из тех идей, под которую можно выбить деньги бюджетные под исследование, под усиление влияния. Дипломаты, военные могут себе денежек выбить", — считает эксперт.

Кроме того, действия России в отношении Западных Балкан политолог назвал робкими и мягкими. По словам специалиста, у России есть потребность расширять влияния в средиземноморском регионе.

"Если бы там появилась Россия, там появилась бы ещё одна сила, которая бы позволила бы этим балканским странам, особенно славянским, некоторым образом противостоять тому накату, который на них постоянно идёт. Эта конфигурация тоже заставляет американских стратегов нервничать", — заявил Дробницкий.

Ранее в Белом доме высказали опасения об усилении влияние России на Западные Балканы из-за бездействия Евросоюза.

"Должностные лица в администрации Байдена и многие в Европе беспокоятся, что приостановка расширения ЕС на Западных Балканах откроет регион для соперников и противников, в том числе для России и Китая", — сообщает Wall Street Journal.

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