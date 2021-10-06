В СБ РФ заявили, что мир сможет объединиться для борьбы с терроризмом

Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что разум и политическая воля международного сообщества должны объединиться в борьбе с терроризмом и обеспечения международной безопасности.

"У меня нет сомнений в том, что у международного сообщества все же хватит разума и воли подняться над своими корпоративными интересами и поступиться геополитическими амбициями во имя единства в борьбе с терроризмом и обеспечения международной безопасности", — сказал он в интервью "Российской газете".

Кроме того, он подчеркнула, что Россия сейчас как раз работает над созданием широкой антитеррористической коалиции.

"К сожалению, продолжает существовать ряд проблем. До настоящего времени мировое сообщество не смогло сформировать единое, приемлемое для всех государств и правовых систем четкое определение понятия "международный терроризм", — добавил Коков.

Эксперт также полагает, что сегодня применяется целый арсенал инструментов: от непосредственного участия в создании террористических группировок, их вооружении и координации деятельности до содействия перемещению террористов в другие регионы для дестабилизации обстановки и разжигания конфликтов.

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