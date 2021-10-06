Глава Оренбургской области Денис Паслер порекомендовал жителям не выезжать за пределы региона из-за ухудшения ситуации по коронавирусу. Об этом говорится в новой редакции губернаторского указа.
В пресс-службе регионального правительства сообщили, что оренбуржцам также следует отказаться от посещения массовых мероприятий и проведения семейных встреч с участием более 10 человек.
В регионе временно закрыты детские развлекательные центры и игровые комнаты.
Работодателям советуют отменить командировки для всех сотрудников. Помимо этого, губернатор поручил внедрить в Оренбуржье систему QR-кодов для подтверждения вакцинации против коронавируса или отрицательного результата ПЦР-исследования. Эти данные будут проверять на входе в культурные и спортивные учреждения.
Добавим, недавно Оренбургская область получила почти 56 миллионов рублей от федерального правительства на покупку лекарств от коронавируса.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Учёные из Японии зафиксировали заболевание, которое происходит из-за прежде неизвестного вируса. Он передаётся через укусы клещей.