Жителей Оренбуржья просят не выезжать из региона в связи с ситуацией по COVID-19

Глава Оренбургской области Денис Паслер порекомендовал жителям не выезжать за пределы региона из-за ухудшения ситуации по коронавирусу. Об этом говорится в новой редакции губернаторского указа.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что оренбуржцам также следует отказаться от посещения массовых мероприятий и проведения семейных встреч с участием более 10 человек.

До 19 октября в Оренбургской области не будут работать фуд-корты, за исключением торговых точек, расположенных на вокзалах, аэропортах и заправках.

В регионе временно закрыты детские развлекательные центры и игровые комнаты.

Работодателям советуют отменить командировки для всех сотрудников. Помимо этого, губернатор поручил внедрить в Оренбуржье систему QR-кодов для подтверждения вакцинации против коронавируса или отрицательного результата ПЦР-исследования. Эти данные будут проверять на входе в культурные и спортивные учреждения.

Добавим, недавно Оренбургская область получила почти 56 миллионов рублей от федерального правительства на покупку лекарств от коронавируса.

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