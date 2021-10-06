Песков отреагировал на призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что призыв сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов носит эмоциональный характер.

По его словам, в США сейчас нет такого большего количества специалистов из РФ. Кроме того, пресс-секретарь президента напомнил, что Вашингтон уже несколько лет предупреждает о "полном сворачивании отношений" с Кремлем, однако этого не происходит, передаёт ТАСС.

"Они, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работают", — подчеркнул Песков.

Он убеждён: "агрессивные действия", которые предприняла ещё предыдущая администрация США, не приведут ни к чему хорошему, ведь из-за них страдают прежде всего народы двух государств.

"Страдают россияне, которые не могут получить визы, страдают американцы, которые не могут получить визы", — отметил государственный деятель.

Напомним, ранее американские сенаторы попросили Джо Байдена немедленно увеличить число сотрудников посольства США в Москве, а также выслать из страны 300 российских дипломатов в случае отказа Кремля.

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