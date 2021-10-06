Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что призыв сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов носит эмоциональный характер.
По его словам, в США сейчас нет такого большего количества специалистов из РФ. Кроме того, пресс-секретарь президента напомнил, что Вашингтон уже несколько лет предупреждает о "полном сворачивании отношений" с Кремлем, однако этого не происходит, передаёт ТАСС.
"Они, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работают", — подчеркнул Песков.
Он убеждён: "агрессивные действия", которые предприняла ещё предыдущая администрация США, не приведут ни к чему хорошему, ведь из-за них страдают прежде всего народы двух государств.
"Страдают россияне, которые не могут получить визы, страдают американцы, которые не могут получить визы", — отметил государственный деятель.
Напомним, ранее американские сенаторы попросили Джо Байдена немедленно увеличить число сотрудников посольства США в Москве, а также выслать из страны 300 российских дипломатов в случае отказа Кремля.
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