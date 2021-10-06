Песков: Россия не виновата в подорожании газа на европейском рынке

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что только непрофессионалы способны разглядеть вину РФ в ситуации с ценами на газ в Европе.

По его словам, Кремль будет и дальше настаивать на том, что никакой роли России в формировании обстановки на европейском газовом рынке нет, передаёт ТАСС.

"Нет и быть не может. Россия выполняла, выполняет и будет выполнять — самым тщательным образом, последовательно — все взятые на себя по существующим контрактам обязательства", — подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля считает, что энергетический кризис в Европе произошёл из-за нескольких совпавших по времени факторов, которые не связаны с РФ.

"И только непрофессионалы, только люди, не понимающие сути происходящего, могут вообще как-то упоминать Россию в этом контексте", — заключил пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, сегодня, 6 октября, цена на газ в Европе достигла рекордных $1600 за тысячу кубометров на открытии торгов.

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