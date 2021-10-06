Актёр Машков отказался от думского мандата

Актёр Владимир Машков отказался от места в Госдуме РФ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления российского Центризбиркома, мандат Машкова сегодня планируется передать директору Государственного музея А. С. Пушкина Евгению Богатырёву.

Напомним народный артист России, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков баллотировался в Госдуму по списку "Единой России", не ему не удалось получить депутатский мандат по итогам выборов.

4 октября ЦИК передал актёру мандат от руководителя Государственного театра наций Марии Ревякиной.

Однако регистрация депутатом предполагает уход с прежде занимаемой должности. Таким образом, в случае ухода в Госдуму Машкову бы пришлось покинуть пост худрука.

Ранее в "Единой России" усомнились, что Владимир Машков откажется от работы в театре ради места в Госдуме.

Выборы в Госдуму прошли в России 17-19 сентября. По их итогам "ЕР" досталось 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливой России — Патриотам — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новым людям" — 13, "Родине", "Гражданской платформе" и Партии роста — по одному мандату. Кроме того, пять мандатов получили самовыдвиженцы.

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