Германия выдаст Италии россиянина Расула Бисултанова, обвиняемого в убийстве

В Берлине заявили, что Италия получит гражданина РФ чеченского происхождения Расула Бисултанова, который подозревается в жестоком убийстве Никколо Чатти, совершённом в 2017 году. Власти Рима поблагодарили Германию за такое решение.

По предварительным данным, после совершения преступления Бисултанов уехал в Германию, где его и задержали, передаёт РИА Новости.

"Разрешение на передачу последовало за европейским ордером на арест, выданным прокуратурой Рима в 2020 году, на основании которого власти Германии 3 августа произвели арест российского гражданина на своей национальной территории", — прокомментировали в пресс-службе МИД Италии.

Добавим, 22-летний итальянец Никколо Чатти скончался в августе 2017 года. На дискотеке неизвестные забили его до смерти. Позже полицейские задержали трёх выходцев из Чечни с российскими документами по подозрению в убийстве, однако двух из них вскоре отпустили. Расул Бисултанов также проходит по резонансному уголовному делу. В Италии его ждёт следственный допрос.

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