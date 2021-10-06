Постпред Белоруссии в ООН "разнёс" Украину за нарушения прав человека

Постпред Белоруссии в ООН Андрей Таранда во время заседания Совета по правам человека обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений и "намеренной дискриминации русскоязычного населения".

Таранда также указал на срыв режима прекращения огня и увеличение числа обстрелов в Донбассе, повлекших за собой рост числа жертв среди мирного населения региона.

Он призвал руководство миссии Общества помощи человеку отреагировать на принятый Киевом закон о коренных народах, ставший "ещё одним грубейшим нарушением прав человека" в стране.

Заявление это прозвучало как бы ответом официального Минска на усиление в Незалежной "антибелорусской истерии", которое уже "аукается" призывами к войне между странами.

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