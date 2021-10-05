EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Белом море затонуло частное судно с пассажирами на борту
Риск развития диабета у тяжело переболевших COVID-19 выявили врачи
В Ассоциации диетологов перечислили продукты, необходимые после "ковида"
Голикова предупредила о "негативном рубеже" в России из-за коронавируса
Массовое ПЦР-тестирование на COVID-19 внедрят в Москве
Путин призвал поскорее убрать все свалки в границах городов
В Госдуме заявили, что провинциальные учителя получают менее 15 тысяч рублей
Корабль "Союз МС-19" с "киноэкипажем" пристыковался к МКС
Эксперт по кибербезопасности назвал способы защиты от "роботов-мошенников"

Путин: на европейском рынке углеводородов происходит истерика

Политика

Президент России Владимир Путин заявил, что на европейском рынке углеводородов происходит истерика и неразбериха. Он призвал постепенно переходить на альтернативные источники энергии.

Путин: на европейском рынке углеводородов происходит истерика

"Видите, что в Европе происходит: там истерика и какая-то неразбериха на рынках", — сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Он объяснил эту ситуацию тем, что одни спекулируют на проблемах климатических изменений, а другие сокращают инвестиции в добывающие отрасли.

"Плавный переход должен быть, плавный", — подчеркнул Путин.

Лидер страны отметил, что у России есть возможности для того, чтобы совершить этот переход и не сделать подобных ошибок.

Текущая ситуация на европейском энергорынке красноречиво свидетельствует о том, к чему могут привести "несбалансированные решения" и "резкие шараханья", добавил президент.

Ранее в журнале Forbes была опубликована статья, автор которой объяснил, почему политика перехода на экологически чистые источники энергии может привести Европу к энергетической катастрофе уже этой зимой.
Главный директор по энергетическому направлению (Европа) в Институте энергетики и финансов Алексей Громов подтвердил прогноз журналиста Forbes и предрёк тяжёлый год для европейцев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Россия не оставит Европу без газа
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Финал? "Мужским государством" заинтересовалась прокуратура
Сыграть стриптизёршу в клипе Егора Крида стоит два миллиона рублей
Tesla выплатит лифтёру многомиллионный штраф из-за расизма
В Белом море затонуло частное судно с пассажирами на борту
Риск развития диабета у тяжело переболевших COVID-19 выявили врачи
Зюганов дал мастер-класс лояльной оппозиционности
Путин: на европейском рынке углеводородов происходит истерика
В Ассоциации диетологов перечислили продукты, необходимые после "ковида"
Голикова предупредила о "негативном рубеже" в России из-за коронавируса
Массовое ПЦР-тестирование на COVID-19 внедрят в Москве
Популярное
Российский шоу-бизнес
Сын Блёданс побывал на шоу Галкина "Лучше всех!"

Девятилетний сын Эвелины Блёданс Семён принял участие в съёмках передачи Максима Галкина про одарённых детей "Лучше всех".

Сын Блёданс побывал на шоу Галкина "Лучше всех!"
Гарика Харламова заметили на венчании наследника династии Романовых
Российский шоу-бизнес
Гарика Харламова заметили на венчании наследника династии Романовых
Политика. Новости и аналитика
Тимошенко назвала "сенсационной" цену газа на Украине и обвинила кабмин во лжи
Российский шоу-бизнес
Жорин оценил шансы Шаляпина "отхватить куш" после смерти супруги
Василий Амирджанов Зюганов дал мастер-класс лояльной оппозиционности Василий Амирджанов Усам Оздемиров Человеческий капитал в России ищет точку приложения Усам Оздемиров Ирина Шлионская Ем и не толстею: продукты, от которых стоит отказаться с возрастом Ирина Шлионская
Катастрофы
Сын пассажира Ту-154, сбитого 20 лет назад ВСУ, назвал причины трагедии
Российский шоу-бизнес
В Сети обсуждают зажигательный танец Марии Захаровой
Японские учёные выявили новый вирус, передающийся через клещей
Здоровье
Японские учёные выявили новый вирус, передающийся через клещей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников