Путин: на европейском рынке углеводородов происходит истерика

Президент России Владимир Путин заявил, что на европейском рынке углеводородов происходит истерика и неразбериха. Он призвал постепенно переходить на альтернативные источники энергии.

"Видите, что в Европе происходит: там истерика и какая-то неразбериха на рынках", — сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Он объяснил эту ситуацию тем, что одни спекулируют на проблемах климатических изменений, а другие сокращают инвестиции в добывающие отрасли.

"Плавный переход должен быть, плавный", — подчеркнул Путин.

Лидер страны отметил, что у России есть возможности для того, чтобы совершить этот переход и не сделать подобных ошибок.

Текущая ситуация на европейском энергорынке красноречиво свидетельствует о том, к чему могут привести "несбалансированные решения" и "резкие шараханья", добавил президент.

Ранее в журнале Forbes была опубликована статья, автор которой объяснил, почему политика перехода на экологически чистые источники энергии может привести Европу к энергетической катастрофе уже этой зимой.

Главный директор по энергетическому направлению (Европа) в Институте энергетики и финансов Алексей Громов подтвердил прогноз журналиста Forbes и предрёк тяжёлый год для европейцев.

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