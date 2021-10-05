"Смешной он": депутат ГД прокомментировал письмо Саакашвили Зеленскому

Депутат Госдумы Алексей Чепа в интервью Pravda.Ru рассказал, что думает о письме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в котором первый назвал себя "личным узником Путина".

По словам депутата, к высказываниям Саакашвили трудно относиться серьёзно, ведь его воспринимают как эпатажного политического деятеля.

"Он всегда был смешным со своими галстуками, выходками. К сожалению, Грузия пережила период, когда такой человек был у власти, к сожалению, некие политики Украины его пригревали, пытаясь использовать эту личность в своих политических, корыстных интересах", — отметил Чепа.

На вопрос о том, как Россия должна реагировать на заявления Саакашвили, депутат ответил, что власти РФ могут посоветовать экс-президенту Грузии лишь одно — найти хороших психиатров, которые смогут ему помочь.

"И то, если допустят этих врачей к нему. Он будет отбывать длительный срок. Поэтому ему нужно что-то сейчас заявлять, каким-то образом себя проявлять, чтобы обратить внимание общественности на то, какой он борец за справедливость во всём мире", — считает парламентарий.

Чепа также добавил, что, находясь в тюрьме, Саакашвили будет всеми способами добиваться защиты.

Ранее бывший глава Грузии вернулся на родину 1 октября перед местными выборами. Сначала в МВД страны опровергали информацию о его нахождении на территории государства, однако позже стало известно, что Саакашвили задержали и поместили в тюрьму. Он обвиняется в совершении целого ряда уголовных преступлений. По некоторым из них политик осуждён заочно.

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