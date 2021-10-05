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Плана трансформации Украины, на который просил деньги Зеленский, не существует

Политика

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Плана трансформации страны, о котором лидер государства Владимир Зеленский рассказывал в Вашингтоне, не существует в виде официального документа.

Плана трансформации Украины, на который просил деньги Зеленский, не существует

Он подчеркнул, что сейчас это концептуальный план, который содержит в себе перечень различных направлений и проектов. Благодаря содействию международных партнёров всё это можно воплотить в жизнь гораздо быстрее, считает Шмыгаль. Однако пока есть только презентация, составленная советником главы Офиса президента Тимофеем Миловановым из предложений разных министерств, передаёт издание "Левый берег".

"Как официально утверждённого документа этого плана пока нет. Это задача для Министерства экономики — разработать такой документ", — отметил премьер.

Напомним, в ходе рабочего визита в Вашингтон Владимир Зеленский объявил, что План предусматривает реализацию около 80 проектов на общую сумму 277 миллиардов долларов. Он попросил представителей США помочь Украине материально.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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