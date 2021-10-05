Министр финансов РФ Силуанов ушёл на самоизоляцию

Руководитель Минфина РФ Антон Силуанов ушёл на самоизоляцию. Об этом сегодня, 5 октября, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Из-за вынужденной самоизоляции министр не смог в очном формате принять участие в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2022 год. Однако он присоединился к мероприятию по видеосвязи. Валентина Матвиенко пожелала Антону Силуанову скорейшего выздоровления.

"Благодарим вас за участие, желаем как можно быстрее поправиться и выйти из режима самоизоляции", — отметила спикер Совета Федерации.

При этом она не стала уточнять, где и при каких обстоятельствах заболел глава Минфина РФ.

Добавим, в сентябре на самоизоляцию уходил российский лидер Владимир Путин. Он перешёл на удалённую работу после того, как в его окружении выявили несколько десятков человек, заражённых коронавирусной инфекцией.

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