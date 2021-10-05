Русские здесь ни при чём: в Германии защитили РФ в связи с ростом цен на газ

В Германии считают, что Россия не причастна к росту цен на газ в Европе. Об этом заявил руководитель комитета бундестага по экономике и энергетики Клаус Эрнст.

Он подчеркнул, что ситуация с поставками топлива в европейских государствах по-прежнему остаётся напряжённой.

Однако Клаус Эрнст убеждён: в этом виноваты не руководители "Газпрома", которых сейчас обвиняют в манипуляциях со стоимостью ресурса для быстрого запуска газопровода "Северный поток-2", а представители компаний, формирующих газовую политику на территории Германии, передаёт РБК.

"Все занимались спекуляциями на тему того, что цены на газ упадут, и ждали, когда это произойдёт, чтобы продолжить закупку газа. Это, конечно же, не сработало. Но ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии", — отметил эксперт.

Добавим, в сентябре 2021 года цены на газ в Европе выросли до 1200 долларов за тысячу кубометров.

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